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    Осенний этап борьбы с браконьерами-рыболовами стартовал в Атырау

    15 Сентября 2022, 04:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау стартовал осенний этап оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2022». Об этом сообщил начальник областного департамента полиции Нурхат Оразбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На территории Урало-Каспийского бассейна стартовал осенний этап оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2022», который продлится до 31 октября. Уже утвержден план работы, мобильными группами усилен контроль на автодорогах, железнодорожных вокзалах, рынках.

    «Цель мероприятия – выявление и пресечение фактов незаконного вылова, транспортировки, приобретения, сбыта и реализации рыбы и рыбной продукции. В связи с этим просим жителей области отнестись с пониманием к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при выборочных проверках», – проинформировал начальник областного департамента полиции Нурхат Оразбаев.

    Весеннее мероприятие «Бекіре-2022» прошло в регионе с 1 апреля по 31 мая. В ходе операции выявлено 247 правонарушений. Зафиксировано 225 фактов незаконного рыболовства и нарушения правил рыболовства, шесть фактов незаконного приобретения рыбной продукции, 16 фактов незаконной перевозки и вывоза рыбной продукции. У нарушителей изъято 1 893 килограмма рыбы, в том числе 525 осетровых пород, 218 различных рыболовных снастей и два водных транспортных средства. На нарушителей наложены штрафы на 3 млн 540 тыс 795 тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Минэкологии Атырау
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