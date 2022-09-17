Осенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Актюбинской области Ералы Тугжанов принял участие в общегородском субботнике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона внес свой вклад в благоустройство города, присоединившись к субботникам в сквере по улице 101-й Стрелковой дивизии и жилом комплексе «Манхэттен» в микрорайоне Батыс-2.

«Актобе - крупный город западного региона страны. Его архитектура и убранство должны соответствовать этому статусу. Поэтому жители города, владельцы объектов предпринимательства, руководители и коллективы всех учреждений независимо от форм собственности обязаны выходить на субботники и убирать свою территорию», - сказал Е. Тугжанов.

Первый субботник в рамках двухмесячника по санитарной очистке прошел сегодня в 62 общественных пространствах города. В 46 парках и скверах района Астана, 16 парках и скверах района Алматы на субботники вышли государственные служащие, коллективы учреждений.

Кроме того, управляющие компании многоэтажных домов, кондоминиумы (КСК, ОСИ) совместно с жителями привели в порядок дворовые территории и очистили двор от мусора. В рамках кампании по санитарной очистке общегородские субботники будут проходить еженедельно с 17 сентября по 17 ноября.



