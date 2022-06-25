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    Осенью в Казахстане начнут сокращать поголовье сайги - глава Минэкологии

    25 Июня 2022, 04:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Поголовье сайгаков в Казахстане на сегодня составляет более 1,3 млн голов. Осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья. Об этом в ходе пресс-конференции в Актюбинской региональной службе коммуникаций сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2016 году, когда популяция сайгаков не превышала 110 тыс. особей, в Казахстане был введен мораторий на отстрел. В конце прошлого месяца был проведен аэроучет и число сайгаков составило 1,318 млн особей. Поэтому сейчас идет подготовка биологического основания по регулированию численности сайгаков.

    Работа по изъятию голов сайги будет проводиться с осени этого года. Сейчас мы ждем конкретные цифры, сколько голов необходимо изъять для научных целей и какой популяции», - сказал министр.

    По словам Брекешева, на сегодня основная проблема с сайгаками в том, что увеличившаяся популяция стала вытаптывать пастбища, а также сельскохозяйственные земли.

    «По Западно-Казахстанской области есть резерват и заказник для сайги, но они могут содержать около 250-300 тыс. голов, однако сегодня уральская популяция сайги составляет 800 тыс. голов», - добавил Брекешев.

    Как ранее сообщалось, фермеры заявили о причинении вреда пастбищам из-за роста численности сайгаков в ЗКО, возможное разрешение на отстрел сайгаков не исключают в Минэкологии, а решение по отстрелу сайгаков в ЗКО примут в течение месяца.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Экология Минэкологии Животные
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