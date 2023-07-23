Осенью планируем провести большое обсуждение с НПО - Уполномоченный по правам ребенка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о направлениях проводимой в течение этого месяца работы совместно с заместителем Премьер-министра Тамарой Дуйсеновой и всеми госорганами, в целях реализацией поручений, поставленных Главой государства в сфере детства, передает МИА «Казинформ».

Как написала Динара Закиева на своей странице в Facebook, основными направлениями являются создание системы профилактики и инструментов помощи, а также изменений в законодательство по преступлениям в отношении детей и обеспечения их безопасности; создание инфраструктуры для детей с особыми потребностями и для детей проживающих в сельской местности.

Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка начала работу в регионах по всем направлениям.

«В целом, в течение 1,5 месяца выехала в 4 региона. Осенью планируем провести большое обсуждение с НПО, УПР регионов, и уже на более длительный период выехать во все регионы, поработать в районных центрах и аулах», - сообщила Динара Закиева.

Совместно с разными госорганами постоянно проводятся встречи с родителями по отдельным поднимаемым проблемам и обращениям. Также всего за полтора месяца проведена работа по 400 частным обращениям – это вопросы получения лечения, по лекарственному обеспечению, насилию и т.д.