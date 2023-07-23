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    Осенью планируем провести большое обсуждение с НПО - Уполномоченный по правам ребенка

    23 Июля 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о направлениях проводимой в течение этого месяца работы совместно с заместителем Премьер-министра Тамарой Дуйсеновой и всеми госорганами, в целях реализацией поручений, поставленных Главой государства в сфере детства, передает МИА «Казинформ».

    Как написала Динара Закиева на своей странице в Facebook, основными направлениями являются создание системы профилактики и инструментов помощи, а также изменений в законодательство по преступлениям в отношении детей и обеспечения их безопасности; создание инфраструктуры для детей с особыми потребностями и для детей проживающих в сельской местности.

    Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка начала работу в регионах по всем направлениям.

    «В целом, в течение 1,5 месяца выехала в 4 региона. Осенью планируем провести большое обсуждение с НПО, УПР регионов, и уже на более длительный период выехать во все регионы, поработать в районных центрах и аулах», - сообщила Динара Закиева.

    Совместно с разными госорганами постоянно проводятся встречи с родителями по отдельным поднимаемым проблемам и обращениям. Также всего за полтора месяца проведена работа по 400 частным обращениям – это вопросы получения лечения, по лекарственному обеспечению, насилию и т.д.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Права человека Дети
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