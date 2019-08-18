Осень начнется с магнитной бури

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -1 сентября 2019 года Землю может ожидать магнитная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) РФ.

Магнитнаябуря, которая станет единственной в конце этого лета и начале осени, относитсяк уровню G1 – самой «слабой» категории магнитных бурь и может сказываться на самочувствии человекаразве что в результате самовнушения. Минимально воздействуют на организм и«средние» магнитные бури категории G2, считают специалисты.

14мая на Земле произошел мощнейший за полтора года магнитный шторм, который экспертыотнесли к категории G3, то есть классу «сильных магнитных бурь». Тогда экспертысочли, что метеочувствительным людям действительно следует соблюдатьосторожность, а также предположили, что геомагнитные возмущения могут вызватьпомехи в радиосвязи и стать причиной полярных сияний.

Бури,сопоставимые по интенсивности с той, что ожидается 1 сентября, былизафиксированы 5 и 25 января, 1 февраля, с 28 февраля по 1 марта, 17 марта, 11 и14 мая, с 9 на 10 июля и, наконец, 5 августа — последняя оказалась самой«непрерывной» и продолжалась примерно с девяти часов утра до девяти часоввечера.

Любопытно,что сейчас Солнце проходит через одиннадцатилетний минимум активности, то есть— во всяком случае, теоретически — магнитные бури на Земле должны происходитьредко и не быть чрезмерно мощными.

Многие ученые считают,что слабые и даже средние магнитные бури, вопреки распространенномупредставлению, для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, тем, ктохотел бы «перестраховаться», некоторые медики рекомендуют воздержаться отсильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету,поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительнуюсистему.