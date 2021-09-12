Осень - как уберечься от сезонных заболеваний

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как предупредить сезонные болезни осени. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач терапевт Центральной городской клинической больницы города Алматы Шолпан Кудобаева.

С наступлением осени ощутимо меняется температура воздуха, атмосферное давление, влажность и продолжительность светового дня. Для организма человека это стресс, на фоне которого могут обостриться хронические заболевания различного характера - от ревматизма до депрессии. Кроме того, именно осенью начинается сезонная эпидемия ОРВИ.

«На период с октября по май приходится пик заболеваемости ОРВИ - острыми респираторными вирусными инфекциями. К ним относится вирус гриппа и еще около 200 возбудителей. Болезнь сопровождается высокой температурой, кашлем, болью в горле и другими неприятными симптомами, которые на несколько дней способны лишить работоспособности. Кроме того, ОРВИ и грипп чреваты опасными осложнениями на внутренние органы, если не долечить заболевание или перенести его «на ногах», - рассказала врач.

Чтобы уберечься от респираторной инфекции, необходимо соблюдать меры профилактики в осенние и зимние месяцы.

«Следите, чтобы организм каждый день получал необходимый минимум для крепкого иммунитета: здоровый сон и умеренную физическую нагрузку. Можно постепенно приучаться к закаливанию. Мойте руки с мылом или используйте кожный антисептик многократно в течение дня. Старайтесь меньше прикасаться к поверхностям в общественных местах, ведь вирусная инфекция может передаваться через них. Поддерживайте слизистые оболочки носа увлажненными, ведь их барьерная функция снижается от чрезмерной сухости. Используйте специальные спреи с морской солью или аптечный физраствор. Пейте больше чистой воды, травяных чаев и других полезных напитков, чем в обычное время. Черный чай и крепкий кофе не входят в их число, так как, напротив, выводят из организма жидкость и необходимые для иммунитета минеральные вещества. Добавляйте в пищу имбирь, куркуму, чеснок, лук, лимон и другие ингредиенты, которые поддерживают иммунитет.

Вылечите проблемные зубы и устраните другие возможные очаги инфекции в организме перед началом осеннего сезона. Организм тратит на них защитные силы и становится более уязвимым для вирусов, проникающих извне. Постарайтесь отказаться от вредных привычек во время сезонной эпидемии, потому что курение и злоупотребление алкоголем негативно сказываются на иммунитете. Если вирусные и инфекционные заболевания беспокоят вас очень часто, это повод обратиться за консультацией к врачу-иммунологу»,- посоветовала Шолпан Кудобаева.

По словам врача, с первыми холодами могут обостриться и хронические заболевания пищеварительного тракта - язва желудка или гастрит.

«Состояние ухудшается потому, что температура и влажность воздуха осенью очень непостоянны, погода резко меняется. Кроме того, в осеннее время многие сталкиваются со стрессом и переменами настроения. Всё это приводит к тому, что стабильная работа ЖКТ у пациентов с хроническими болезнями легко расстраивается.

Если с наступлением осени появились дискомфорт и боль в области желудка, это повод показаться специалисту и при необходимости пройти обследование. Чем раньше будет диагностировано заболевание, тем быстрее врач сможет помочь вам.

Иногда проблемы с ЖКТ бывают спровоцированы стрессом. В этом случае может потребоваться консультация других профильных специалистов, которые помогут подобрать лечение совместно с гастроэнтерологом», - пояснила она.

Также, осенью чаще всего обостряются многие специфические виды аллергии.

«Два основных фактора, которые могут вызвать аллергическую реакцию осенью, - это, первое, холод. Уже в сентябре температура воздуха заметно снижается, начинаются ночные заморозки, и некоторые люди сталкиваются с аллергией на холод. Обычно она проявляется локальными покраснениями кожи, а также сыпью, появлением волдырей и т.д. В более тяжелых случаях холодовая аллергия может вызывать одышку, кашель и даже отек органов дыхания, так что консультация врача при этой проблеме очень желательна.

Второе - плесень. Осенью, в условиях повышенной влажности и недостатка солнечного света, плесень особенно активно разрастается. Она поражает сырые углы в жилых домах, подвалы, кладовые, а также опавшую листву, сено, запасы фруктов и овощей. Для многих людей плесень - сильный аллерген, и в осеннее время нужно избегать с ним контакта», - объяснила врач.

При наличии хронических заболеваний и возрастных изменений, реагировать на изменение погоды могут и суставы. Артрозы, артриты, ревматизм - все эти болезни часто обостряются именно осенью, так как в это время года существенно меняется атмосферное давление и влажность воздуха.

«На обострение указывает ноющая боль в области коленных, плечевых, локтевых и других крупных суставов, кроме того, может снизиться подвижность конечностей. С этими симптомами необходимо своевременно обратиться к врачу-ревматологу. Чтобы нормализовать подвижность суставов и устранить боль, специалист порекомендует, например, методы лечения и поддерживающую терапии. Необходимо принимать противовоспалительные препараты и хондопротекторы по рецепту, заниматься лечебной физкультурой по специально подобранной схеме, пройти курс физиотерапии для здоровья суставов», - заключила врач.