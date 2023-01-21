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    ОСДП о выборах: Изменились законодательные условия и сама система власти

    21 Января 2023, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общенациональная социал-демократическая партия распространила заявление относительно выборов в Мажилис, передает МИА «Казинформ».

    «Мы, Общенациональная социал-демократическая партия, единственная оппозиционная сила в Казахстане, готовая бороться за изменение политического статус-кво в нашей стране. В предыдущей парламентской электоральной кампании, сомневаясь в честности голосования мы приняли решение не выдвигать своих кандидатов и бойкотировать выборы. Теперь ситуация изменилась, изменились законодательные условия и сама система власти. Поэтому, понимая ответственность за будущее нашей страны, наша партия приняла решение участвовать в предстоящей электоральной кампании», - говорится в заявлении партии.

    Как отмечается в документе, наша страна сталкивается с системными проблемами во всех сферах жизни.

    «Доступ к политическим и экономическим ресурсам ограничен для широкого круга граждан. Разрыв между богатыми и бедными уже достиг небывалых размеров. Мы не хотим и не желаем принимать текущую социально-политическую и экономическую политику государства. Мы будем участвовать в выборах, с целью решения накопившихся проблем в обществе, расширения прав граждан и демократизации политической системы», - подчеркивается в заявлении президиума Общенациональной социал-демократической партии.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.


    Фото: osdp.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Выборы
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