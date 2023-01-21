ОСДП о выборах: Изменились законодательные условия и сама система власти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общенациональная социал-демократическая партия распространила заявление относительно выборов в Мажилис, передает МИА «Казинформ».

«Мы, Общенациональная социал-демократическая партия, единственная оппозиционная сила в Казахстане, готовая бороться за изменение политического статус-кво в нашей стране. В предыдущей парламентской электоральной кампании, сомневаясь в честности голосования мы приняли решение не выдвигать своих кандидатов и бойкотировать выборы. Теперь ситуация изменилась, изменились законодательные условия и сама система власти. Поэтому, понимая ответственность за будущее нашей страны, наша партия приняла решение участвовать в предстоящей электоральной кампании», - говорится в заявлении партии.

Как отмечается в документе, наша страна сталкивается с системными проблемами во всех сферах жизни.

«Доступ к политическим и экономическим ресурсам ограничен для широкого круга граждан. Разрыв между богатыми и бедными уже достиг небывалых размеров. Мы не хотим и не желаем принимать текущую социально-политическую и экономическую политику государства. Мы будем участвовать в выборах, с целью решения накопившихся проблем в обществе, расширения прав граждан и демократизации политической системы», - подчеркивается в заявлении президиума Общенациональной социал-демократической партии.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.





Фото: osdp.kz