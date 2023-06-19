Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область пришла долгожданная дождливая погода. В Петропавловске за минувшую ночь выпало 17,5 мм осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в ночь с 18-го по 19-е июня погоду в регионе определял южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. По области прошли дожди, местами сильные, гроза.

«По Петропавловску за ночь выпало 17,5 мм - данные зафиксировала автоматическая метеостанция «Кызылжар» - что превышает декадную норму на 9%. Норма – 16 мм. По области сильные дожди прошли местами в районах им. Г.Мусрепова - 13,8 мм при декадной норме 12 мм, Кылылжарском - 16,5 мм при 16 мм, в районе М.Жумабаева - 16,3 мм при декадной норме 16 мм, Мамлютском - 17,3 мм при декадной норме 16 мм и Уалихановском - 14,3 мм при декадной норме 10 мм», - сообщила заместитель директора филиала Наталия Левина.

В предстоящие дни погоду по области будут определять глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.