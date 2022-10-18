Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки - дождь, снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В Жамбылской области на юге и в горных районах – сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе, северо-западе, юге, и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидается туман, местами усиление ветра. На юге, в горных районах Жамбылской области пройдут сильные осадки (дождь, снег)», - говорится в сообщении синоптиков.



