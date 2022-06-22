Осадки в два раза больше декадной нормы выпали за сутки в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области второй день идут дожди. По данным филиала РГП «Казгидромет», в отдельных районах за минувшие сутки выпало количество осадков равное 2,5 декадным нормам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, дожди в регион принес северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На большей части области фиксировались штормовые порывы ветра, местами грозы.

Самые сильные дожди прошли в селе Минкесер Мамлютского района, где выпало 40,2 мм осадков. В городе Сергеевке района Шал акына - 29,5 мм осадков, что соответствует 2,5 декадным нормам. В селах Пресновка и Благовещенка Жамбылского района зафиксировали 28,9 и 26,6 мм осадков, что составляет 2 декадные нормы. Обильные осадки прошли в Айыртауском, Есильском, Тимирязевском, Кызылжарском и районе им. Г. Мусрепова.

Меньше всего осадков – до 3 мм и 0,5 мм – выпало в районе М. Жумабаева и Уалихановском.

Ближайшие три дня в регионе ожидаются дождливыми.

23 июня ночью на севере, востоке области, днем на юго-западе, востоке области пройдет дождь. На севере, востоке - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 13-18 тепла, днем - 25-30 градусов.

24 июня днем на юго-западе возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22, днем - 29-34 тепла.

25 июня ночью на западе, севере прогнозируется дождь. Днем - дождь, на севере сильный. На западе, севере, днем на востоке области - гроза. Днем на западе, севере региона - град, шквал. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22, днем - 25-30 тепла.



