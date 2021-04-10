Осадки, туман, ветер: прогноз погоды на 10 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 10 апреля, передает МИА «Казинформ».

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, на севере, востоке и в центре республики ожидаются осадки (дождь, снег), на остальной территорий РК погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе республики с пыльной бурей, на севере – гололед.

В Карагандинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра, местами 15-20, порывы 25 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20, на юго-востоке области порывы 23 м/с. Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, местами - туман. В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Мангыстауской области утром и днем на побережье - туман. В Атырауской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.