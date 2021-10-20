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Осадки, туман, гололед, низовую метель и пыльную бурю прогнозируют 21 октября в Казахстане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Октября 2021, 18:04
Осадки, туман, гололед, низовую метель и пыльную бурю прогнозируют 21 октября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Во второй половине дня на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на северо-западе области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на западе области, днем на большей части 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Во второй половине дня в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью в горных районах 15-20 м/с, днем 15-20, в горных районах порывы 23 м/с. В городе Туркестане днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте во второй половине дня ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.


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