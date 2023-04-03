Осадки прогнозируют в Казахстане 4-6 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды на 4-6 апреля сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», с западным циклоном, из районов Средиземного моря, и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, в западных и южных регионах Казахстана ожидается дождь, в горных районах юго-востока - осадки, 5-6 апреля на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег).

Под влиянием северного циклона из районов Таймыра 6 апреля на северо-западе, севере Казахстана ожидается дождь. По республике - усиление ветра, в южных регионах - с пыльной бурей и грозой, в горных районах юго-востока ожидается туман. Резких изменений в температурном фоне не ожидается.



