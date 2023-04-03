Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Осадки прогнозируют в Казахстане 4-6 апреля

    3 Апреля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды на 4-6 апреля сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», с западным циклоном, из районов Средиземного моря, и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, в западных и южных регионах Казахстана ожидается дождь, в горных районах юго-востока - осадки, 5-6 апреля на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег).

    Под влиянием северного циклона из районов Таймыра 6 апреля на северо-западе, севере Казахстана ожидается дождь. По республике - усиление ветра, в южных регионах - с пыльной бурей и грозой, в горных районах юго-востока ожидается туман. Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Лионель Месси покидает ПСЖ
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»