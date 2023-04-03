Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Осадки прогнозируют в Казахстане 4-6 апреля

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 15:00
Осадки прогнозируют в Казахстане 4-6 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды на 4-6 апреля сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», с западным циклоном, из районов Средиземного моря, и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, в западных и южных регионах Казахстана ожидается дождь, в горных районах юго-востока - осадки, 5-6 апреля на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег).

Под влиянием северного циклона из районов Таймыра 6 апреля на северо-западе, севере Казахстана ожидается дождь. По республике - усиление ветра, в южных регионах - с пыльной бурей и грозой, в горных районах юго-востока ожидается туман. Резких изменений в температурном фоне не ожидается.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся
Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся