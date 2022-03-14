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    13:54, 14 Март 2022 | GMT +6

    Осадки прогнозируют на большей части территории Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осадки в виде дождя и снега, туман, усиление ветра ожидаются в Казахстане с 15-17 марта, на западе, юге, юго-востоке – гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним. Из-за воздействия циклона ожидаются осадки (дождь, снег), туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке – гололед.

    Лишь на севере Казахстана, под влиянием северо-западного антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, и понижение ночных температур до 17...28 градусов мороза.

    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Главная
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