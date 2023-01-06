Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
6 Января 2023, 00:08
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Территория РК по-прежнему будет находиться под влиянием глубокого Атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«В Казахстане 6 января пройдут осадки (дождь, снег), на востоке, в горных районах юга страны – сильные осадки. По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель и туман», - говорится в сообщении Казгидромета.
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