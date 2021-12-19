Осадки прогнозируют 19 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины Северо-западного циклона на большей части РК пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга страны ожидаются сильные осадки. Лишь юго-восток и восток республики будет находиться под влиянием поле повышенного атмосферного давления с чем сохранится погода без осадков, МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», местами по стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель.

Ночью на севере Туркестанской области ожидается туман, утром и днем на юге, западе, в горных, предгорных районах усиление ветра 15-20, в горных районах 23-28, в горных перевалах 30 м/с и более.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра на юго-западе области 15-20, днем порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

В районе Алаколя в Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед, днем на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гололед, днем на востоке и в центре усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед, днем на севере области усиление ветра 18 м/с.

На западе и в центре Атырауской области, на севере, северо-западе Манги стауской области ожидаются туман, гололед.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

На севере, западе Павлодарской области, на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.