Осадки прогнозируют 16 апреля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активный циклон с районов Черного моря продолжает определять погоду РК, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), на севере, северо-западе - снег, на юге, юго-востоке – дождь, гроза, град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике сохраняются усиление ветра, туман, на севере, в центре, востоке – гололед, метель юго-западе – пыльная буря.

В южной половине Костанайской, на западе, юге Абайской, днем на юге, востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем в горных районах Туркестанской области - сильный дождь. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер, днем временами 30 м/с и более.



