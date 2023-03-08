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    Осадки ожидаются в Казахстане 8 марта

    8 Марта 2023, 00:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК будет по-прежнему будет находиться под влиянием активного циклона с районов Каспийского моря, в связи с чем ожидаются осадки, на севере, востоке - сильные осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке республики днем - сильный дождь. Лишь на западе республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Казахстане ожидается усиление ветра, туман и гололед. В северной половине, на востоке, в центре республики - с низовой метелью. На юге страны – гроза.

    На юге Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный снег, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на севере Абайской, ночью на западе, севере Павлодарской областей - осадки (дождь, снег), днем на юге, в горных районах Алматинской, на севере, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской областей - сильный дождь.

    На западе, юге Павлодарской, в центре Абайской, ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на горных перевалах Туркестанской областей ожидается очень сильный ветер 30 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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