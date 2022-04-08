Осадки ожидаются в Казахстане 8 апреля
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на севере, востоке 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, востоке порывы 25 м/с, ночью и утром на юге – туман.
В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на западе, севере – гололед, ночью и утром на юге – туман.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере с пыльной бурей.
На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с.
Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман, днем на юге, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.
На востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре с пыльной бурей.
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.