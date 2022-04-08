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    00:03, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане 8 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 апреля атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана – пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге – гроза, пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на севере, востоке 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, востоке порывы 25 м/с, ночью и утром на юге – туман.

    В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на западе, севере – гололед, ночью и утром на юге – туман.

    На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере с пыльной бурей.

    На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

    Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман, днем на юге, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.

    На востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

    Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре с пыльной бурей.

    На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


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