Осадки ожидаются в Казахстане 8 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 апреля атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана – пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге – гроза, пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на севере, востоке 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, востоке порывы 25 м/с, ночью и утром на юге – туман.

В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на западе, севере – гололед, ночью и утром на юге – туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере с пыльной бурей.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман, днем на юге, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.