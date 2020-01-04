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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
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03.01.2020 21:21
Осадки ожидаются в Казахстане 4 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана 4 января сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-23 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-23 м/с.
В Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами – гололед, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра – 18-23 м/с, в Карагандинской области местами – низовая метель, в Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
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