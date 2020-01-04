Осадки ожидаются в Казахстане 4 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана 4 января сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-23 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-23 м/с.

В Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами – гололед, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра – 18-23 м/с, в Карагандинской области местами – низовая метель, в Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.