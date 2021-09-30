Осадки ожидаются в Казахстане 30 сентября
На западе, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, утром и днем на востоке области и в горных районах – гроза.
На севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, днем на северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, гололед, днем на востоке – усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Восточно-Казахстанской области на северо-востоке ожидается гроза, на юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с.
На востоке и юге Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на востоке области – туман.
Днем на востоке и в горных районах Алматинской, на севере Туркестанской, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской, на юге и в центре Павлодарской областей ожидается туман.