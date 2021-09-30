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    00:03, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане 30 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 сентября под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, на юге страны – дождь. Лишь на запад и юго-запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей, на севере и в центре – туман, гололед, днем на востоке и юго-востоке – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, утром и днем на востоке области и в горных районах – гроза.

    На севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, днем на северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, гололед, днем на востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Восточно-Казахстанской области на северо-востоке ожидается гроза, на юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с.

    На востоке и юге Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на востоке области – туман.

    Днем на востоке и в горных районах Алматинской, на севере Туркестанской, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской, на юге и в центре Павлодарской областей ожидается туман.


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