Осадки ожидаются в Казахстане 30 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 сентября под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, на юге страны – дождь. Лишь на запад и юго-запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей, на севере и в центре – туман, гололед, днем на востоке и юго-востоке – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, утром и днем на востоке области и в горных районах – гроза.

На севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, днем на северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, гололед, днем на востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Восточно-Казахстанской области на северо-востоке ожидается гроза, на юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке и юге Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на востоке области – туман.

Днем на востоке и в горных районах Алматинской, на севере Туркестанской, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской, на юге и в центре Павлодарской областей ожидается туман.