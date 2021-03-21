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    01:00, 21 Март 2021 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане 21 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон с районов Черного моря сохраняет свое влияние на большую часть Казахстана, с ним ожидаются осадки, в виде дождя и снега, порывистый ветер, на северо-западе – низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, гололед, на юге и юго-западе гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Восточно-Казахстанской области усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, ожидаются на дорогах гололедица и местами туман.

    В Алматинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

    В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами ожидаются туман, гололед.

    В Акмолинской, Костанайской областях ночью усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами усилится ветер 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед.

    В Карагандинской, Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются гроза, туман, в Туркестанской области -местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усилится ветер 18 м/с с низовой метелью.

    В Кызылординской местами ожидается туман, ночью – местами гололед, днем – местами ветер 15-20 м/с.

    В Атырауской области местами ожидается туман.

    В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидаются туман, гололед.


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