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    Осадки ожидаются в Казахстане 14-16 марта

    13 Марта 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 14-16 марта сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

    «14 марта на западе, 14-15 марта на северо-западе, 15-16 марта на севере, востоке, весь период в южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки виде снега и дождя, на юге - преимущественно дождь. По республике ожидаются туманы, в северной половине – гололед, временами усилится ветер. А в температурном фоне сильных изменений не ожидается», - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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