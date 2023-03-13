Осадки ожидаются в Казахстане 14-16 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 14-16 марта сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

«14 марта на западе, 14-15 марта на северо-западе, 15-16 марта на севере, востоке, весь период в южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки виде снега и дождя, на юге - преимущественно дождь. По республике ожидаются туманы, в северной половине – гололед, временами усилится ветер. А в температурном фоне сильных изменений не ожидается», - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».