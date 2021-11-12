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Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября

12 Ноября 2021 00:10
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Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восточные, южные и западные районы Казахстана 12 ноября будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будут определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми ожидается осадки, в северных регионах преимущественно в снег. На большей части страны ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, в северных районах - низовая метель, гололед, на западе, севере и в горных районах юго-востока республики – туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На севере, западе, востоке Акмолинской, на северо-востоке, востоке Костанайской областях ожидается гололед, низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Жамбылской, в районе Алакольских озер Алматинской, утром и днем на севере и в горных районах Туркестанской, днем на севере Карагандинской областях ожидаются усиление ветра 15-22 м/с, на севере и в горных районах Туркестанской области – пыльная буря, на востоке и в горных районах Жамбылской области – туман.

На юге Западно-Казахстанской, на севере Атырауской, ночью и утром на северо-востоке Мангистауской областях ожидаются туман, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с, на севере Атырауской области – гололед.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гололед.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидаются туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области на севере ожидаются туман, гололед, днем на юге области ветер 15-20 м/с.

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