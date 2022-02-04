Осадки ожидаются на севере и западе Казахстана 4 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог антициклона 4 февраля сохранит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. Влияние атмосферных фронтов сохранится на запад и север страны, с чем на севере пройдет снег с низовой метелью, на западе – осадки (дождь, снег), гололед. Местами по республике ожидается туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На севере, юге, востоке Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.
На западе Атырауской, на северо-западе Мангистауской областей ожидается туман, на востоке, юго-востоке областей – усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Костанайской, ночью на северо-западе Северо-Казахстанской областей ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на юге, юго-западе областей – туман.
В Актюбинской области в Мугоджраском районе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на западе Карагандинской области – усиление ветра 18 м/с.
На юге Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, ночью на востоке Павлодарской областей ожидается туман.
- Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 12 городах Казахстана
- Погода без осадков будет на большей части территории РК 3 февраля
- Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана
- Погода без осадков ожидается в Казахстане в ближайшие дни
- Мужчина заблудился в метель между двумя селами в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана