Осадки ожидаются на севере и западе Казахстана 4 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог антициклона 4 февраля сохранит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. Влияние атмосферных фронтов сохранится на запад и север страны, с чем на севере пройдет снег с низовой метелью, на западе – осадки (дождь, снег), гололед. Местами по республике ожидается туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, юге, востоке Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Атырауской, на северо-западе Мангистауской областей ожидается туман, на востоке, юго-востоке областей – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Костанайской, ночью на северо-западе Северо-Казахстанской областей ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на юге, юго-западе областей – туман.

В Актюбинской области в Мугоджраском районе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе Карагандинской области – усиление ветра 18 м/с.

На юге Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, ночью на востоке Павлодарской областей ожидается туман.