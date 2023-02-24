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Осадки ожидаются на большей части страны 25-27 февраля

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Февраля 2023, 16:52
Осадки ожидаются на большей части страны 25-27 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки, на востоке, юге и юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, в северной половине страны - с низовой метелью, в южных регионах республики ожидается гололед. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской и Кызылординской областях, под влиянием поля повышенного атмосферного давления в ближайшие трое суток прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются туманы.

На западе, северо-западе Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, на остальной территории – понижение, однако сильных морозов при этом не ожидается.


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