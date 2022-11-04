Осадки ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни на территорию Казахстана сохранит свое влияние атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем по-прежнему сохраняется осенняя неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег), на северо-западе, севере и в центре страны - в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«5 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается сильный снег, 6 ноября в Восточно-Казахстанской, 7-8 ноября в южных областях страны – сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине с метелью. 7 ноября с вторжением северо-западного антициклона на западе республики ожидается прекращение осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха ожидается:

на западе ночью 5 мороза-5 тепла, днем постепенное понижение от 0-10 тепла до 2 мороза-5 тепла;

на северо-западе, севере небольшое понижение ночью от 6 мороза-5 тепла до 0-8 мороза, днем от 3 мороза-5 тепла до 5 мороза-2 тепла;

на востоке небольшое понижение ночью от 3 мороза-5 тепла до 7 мороза-2 тепла, днем от 5-11 тепла до 3 мороза-5 тепла;

в центре ночью 0-8 мороза, днем 3 мороза-5 тепла;

на юге ночью 0-10, днем 3-12 тепла;

на юго-востоке ночью 0-8 тепла, в горных районах 0-5 мороза, днем 10-15, в горных районах 3-8 тепла.



