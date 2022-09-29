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Осадки ожидаются на большей части Казахстана 29 сентября

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Сентября 2022, 00:05
Осадки ожидаются на большей части Казахстана 29 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальной деятельности 29 сентября на большей части территории Казахстана пройдут осадки. Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В западных регионах - осадки в виде дождя. В северных, восточных, центральных регионах ожидается дождь, снег, на востоке страны - сильные осадки. Лишь на юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на западе – гроза, на юго-западе, юге - пыльная буря, на севере, востоке, в центре – туман, гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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