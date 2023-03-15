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    Осадки ожидаются на большей части Казахстана 15 марта

    15 Марта 2023, 00:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 марта на большей территории страны ожидаются дождь и снег, лишь на западе и востоке будет погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе и востоке страны под влиянием поля повышенного давления будет погода без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине Казахстана - гололед, низовая метель, на юго-западе, западе страны – пыльная буря. На востоке Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег)», - говорится в сообщении синоптиков.

    В 14 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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