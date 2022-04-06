Осадки ожидаются 6 апреля в Казахстане
В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ночью и утром в горных районах порывы 15-20 м/с.
На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, на западе, севере, юго-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
На юго-востоке Костанайской области ожидается туман, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области ожидаются на севере области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области - туман.
В Северо-Казахстанской области ожидаются на западе, севере области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области - туман.
Днем на юге и востоке в Атырауской области, на западе в Западно-Казахстанская области - усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Кызылординской области на востоке – гроза, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.
Днем на севере Карагандинской области, на западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с