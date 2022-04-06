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    00:01, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Осадки ожидаются 6 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На западе, севере, в центре, на юге и в горных районах с прохождением фронтальных разделов ожидается дождь. По республике ожидаются усиление ветра, на севере, западе - туман, на юго-западе - пыльная буря, на юге, в горных районах – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ночью и утром в горных районах порывы 15-20 м/с.

    На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, на западе, севере, юго-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

    На юго-востоке Костанайской области ожидается туман, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

    В Акмолинской области ожидаются на севере области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области - туман.

    В Северо-Казахстанской области ожидаются на западе, севере области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области - туман.

    Днем на юге и востоке в Атырауской области, на западе в Западно-Казахстанская области - усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Кызылординской области на востоке – гроза, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

    Днем на севере Карагандинской области, на западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с


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