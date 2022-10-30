Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Осадки ожидаются 30 октября в Казахстане

    30 Октября 2022, 00:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге, юго-востоке - сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Лишь в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях под влиянием Северо-западного антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

    В Астане - переменная облачность, днем - небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 2- 7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

    В Алматы - переменная облачность, во второй половине дня - дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

    В Шымкенте - переменная облачность, дождь, утром и днем - временами сильный дождь. Ветер западный 8-13, утром и днем - порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 10-12 тепла.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая