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    Осадки ожидаются 25 ноября в Казахстане

    25 Ноября 2022, 00:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики остается под влиянием Атлантического циклона сохраняются осадки преимущественно в виде снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На западе с отрогом антициклона - погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке РК - метель.

    На юго-востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере Карагандинской, ночью на юге Северо-Казахстанской, на востоке Костанайской, днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на юге Павлодарской областей - сильный снег.
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