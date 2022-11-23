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    Осадки ожидаются 23 ноября в Казахстане

    23 Ноября 2022, 00:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    По республике ожидаются туман, гололед, на западе, востоке, юго-востоке усиление ветра, на востоке, северо-западе РК - низовая метель.

    В горных и предгорных районах Жетысуской, на юге и в горных районах Алматинской, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на юге Абайской областей ожидается сильный снег.
    Погода
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