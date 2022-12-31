Осадки на юге и западе Казахстана прогнозируют 31 декабря синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 31 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Почти вся территория Республики Казахстан будет по-прежнему под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем пройдет снег, на юге, западе – осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, юго-востоке, в центре РК ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на севере, востоке страны – низовая метель.

Как сообщалось ранее, штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана 31 декабря.



