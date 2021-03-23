Осадки и усиление ветра прогнозируют 23 марта в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», на северо-западе республики под влиянием отрога антициклона погода - преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, на юге - гроза.
В Туркестанской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы23-28 м/с.
В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, в Акмолинской области порывы 23 м/с, в Карагандинской области порывы 23-28 м/с.
В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра 18-23 м/с, в районе Жаланашколя порывы 28 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами - гололед.
В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Мангистауской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра местами 15-20 м/с, в Павлодарской области с низовой метелью.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.