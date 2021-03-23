Осадки и усиление ветра прогнозируют 23 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением Южного циклона на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега, в центре и на севере сильные осадки. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на северо-западе республики под влиянием отрога антициклона погода - преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, на юге - гроза.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы23-28 м/с.

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, в Акмолинской области порывы 23 м/с, в Карагандинской области порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра 18-23 м/с, в районе Жаланашколя порывы 28 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами - гололед.

В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Мангистауской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра местами 15-20 м/с, в Павлодарской области с низовой метелью.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.