РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Осадки и сильный ветер ожидаются в Казахстане в выходные

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие выходные дни и в начале новой рабочей недели на большую часть республики будет оказывать влияние очередной Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Эти факторы обусловят неустойчивый характер погоды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На большей части РК пройдут осадки, в северной половине и на востоке республики - сильные осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, на большей части страны - гололед, метель, а также сильный порывистый ветер – 15-29 м/с.

    Лишь в южных регионах страны 12-13 ноября ожидается погода без осадков. Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидается.


    Теги:
    Погода Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!