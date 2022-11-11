Осадки и сильный ветер ожидаются в Казахстане в выходные

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие выходные дни и в начале новой рабочей недели на большую часть республики будет оказывать влияние очередной Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Эти факторы обусловят неустойчивый характер погоды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На большей части РК пройдут осадки, в северной половине и на востоке республики - сильные осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, на большей части страны - гололед, метель, а также сильный порывистый ветер – 15-29 м/с.