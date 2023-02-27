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    Осадки и потепление ожидаются на большей части Казахстана

    27 Февраля 2023, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток на большей части страны атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги вызовет обильные осадки в виде дождя и снега, гололед, туманы, порывистый ветер, на северо-западе и севере республики с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Лишь на юго-востоке, 28 февраля-1 марта на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков. На большей части РК также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха. Столбики термометров в дневное время суток в северной половине РК достигнет отметки 3-5 градусов тепла, в южной половине воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, лишь на западе и северо-западе республики ожидается постепенное понижение температуры днем до 0-10 мороза», - прогнозируют синоптики.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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