Осадки и потепление ожидаются на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток на большей части страны атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги вызовет обильные осадки в виде дождя и снега, гололед, туманы, порывистый ветер, на северо-западе и севере республики с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Лишь на юго-востоке, 28 февраля-1 марта на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков. На большей части РК также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха. Столбики термометров в дневное время суток в северной половине РК достигнет отметки 3-5 градусов тепла, в южной половине воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, лишь на западе и северо-западе республики ожидается постепенное понижение температуры днем до 0-10 мороза», - прогнозируют синоптики.



