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    Осадки и похолодание прогнозируют в Казахстане 7-9 февраля

    6 Февраля 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Средиземного моря, с которым ожидается снег с низовой метелью, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 9 февраля на востоке - сильный снег, на юге и юго-западе прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

    На западе, севере и юге страны ожидается туман, на юге, юго-западе – гололед.

    Под влиянием антициклона из районов Европы ожидается понижение температуры воздуха ночью на западе и востоке до 13-21, на севере до 20-28, в центре до 15-26 мороза; днем на западе до 7-12, на севере до 15-20, на востоке и в центре до 10-18 мороза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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