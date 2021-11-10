+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Осадки и похолодание; прогноз погоды в Казахстане на три дня

10 Ноября 2021 12:06
Поделиться:
Осадки и похолодание; прогноз погоды в Казахстане на три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 11-13 ноября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана Низовая метель и гололед ожидаются в СКО Насколько потеплел климат в Нур-Султане

«Очередной Северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода преимущественно без осадков. С вторжением Западного антициклона, и по мере его смещения в восточном направлении, ожидается незначительное понижение температуры воздуха», - говорится в сообщении синоптиков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Низовая метель и гололед ожидаются в СКО
Насколько потеплел климат в Нур-Султане
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
3 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
4 Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
5 Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
6 На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
Читайте также
Неустойчивая погода будет в Казахстане 10 ноября
Спутниковым снимком пыльной бури в Узбекистане поделились синоптики
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив