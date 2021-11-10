Осадки и похолодание; прогноз погоды в Казахстане на три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 11-13 ноября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Очередной Северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода преимущественно без осадков. С вторжением Западного антициклона, и по мере его смещения в восточном направлении, ожидается незначительное понижение температуры воздуха», - говорится в сообщении синоптиков.