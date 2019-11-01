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Осадки и похолодание – прогноз погоды на 2 – 4 ноября
1 Ноября 2019 12:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 2-4 ноября 2019 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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«Активный и глубокий циклон переместился на Западную Сибирь, а связанные с ним арктические фронты - на западные и северные области Казахстана. На западе уже похолодало, температура воздуха после аномального тепла стала на 1…3°С ниже климатической нормы. В предстоящие выходные дни холодные атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении и вызывать осадки, туман, гололёд, сильный порывистый ветер в большинстве областей республики. А смещающийся в тыл фронтам холодный антициклон вызовет понижение температуры до минус 3…12°С, и даже на юге до 0-5°С мороза», - говорится в прогнозе синоптиков.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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