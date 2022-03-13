Осадки и гололед прогнозируют в Казахстане 13 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южный циклон распространить свое влияние почти на всю территорию Казахстана, но крайний север и северо-запад республики остаются под влиянием острого холодного антициклона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Таким образом, на фоне высоких контрастов температур и увеличенных горизонтальных градиентов давления на территории РК образуется фронтальная зона, с которой ожидаются осадки, на севере в виде снега с низовой метелью, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга, юго-востока и востока сильные осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидаются усиление ветра, туман.

В южной половине Акмолинской, Павлодарской, на юге, северо-востоке Костанайской, днем на юго-востоке Северо-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на юге Костанайской области – туман.

На севере и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, днем на востоке области - ветер 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-25 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, на юге, севере, в горных районах области – гроза, ветер 15-23 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Восточно-Казахстанской области – туман, днем в центре, на юге, востоке области низовая метель, ветер 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман, днем в центре области - ветер 15-20 м/с.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с, на востоке области – туман.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, западе Атырауской, Мангистауской областей ожидаются туман, гололед.

В центре и на юге Актюбинской области – низовая метель.