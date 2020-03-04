Осадки и гололед ожидаются 5-7 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Арктические холодные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут вызывать снег, метель, сильный северо-западный ветер в северной половине республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на южные и восточные области смещается циклон с районов Средней Азии и, при встрече теплого и влажного воздуха с юга и холодного с севера здесь ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, местами сильный снег, гололед, порывистый сильный ветер, на востоке - метель.

В тыл фронтам идёт мощный антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе над Гренландским морем, который и вызовет похолодание в большинстве областей республики. И лишь в западных областях ожидается повышение температуры с распространением теплых масс с Черного моря.