Осадки и гололёд ожидаются 11 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем, местами ожидаются осадки (преимущественно снег). Об этом передаёт МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, местами по республике сохраняется туман, на юге и юго-западе - гололёд,
В Алматинской области в районе Алаколя - ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман.
В Жамбылской области местами сохраняются туман, гололёд, низовая метель.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололёд, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской, Атырауской областях – туман, гололёд.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
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