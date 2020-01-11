Осадки и гололёд ожидаются 11 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем, местами ожидаются осадки (преимущественно снег). Об этом передаёт МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, местами по республике сохраняется туман, на юге и юго-западе - гололёд,

В Алматинской области в районе Алаколя - ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами сохраняются туман, гололёд, низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололёд, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях – туман, гололёд.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.