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вчера 23:08
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Осадки, гололед и усиление ветра прогнозируют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», только на юге и крайнем севере страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман.
В центре, на западе Актюбинской области ожидаются ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в центре, на востоке – туман, гололед.
На востоке, юге Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на востоке – с пыльной бурей.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке – гололед. На юго-западе, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-западе, востоке Акмолинской, севере Костанайской, Кызылординской, юге Северо-Казахстанской, западе Павлодарской, ночью и утром на севере, в горных районах Жамбылской, ночью на юге Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.
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