7 Мая 2022 06:30

Осадки, гололед и шквальный ветер ожидаются в Казахстане 7 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди, град, гололед и пыльная буря ожидаются в регионах Казахстана 7 мая. Об этом говорится в прогнозе важнейших метеорологических явлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, на западе страны – сильные дожди. Местами по республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – шквал, на юге, западе – град, пыльная буря, на севере – гололед, на севере, в центре – туман», - прогнозируют синоптики.

На севере Кызылординской области ожидается шквал, днем в центре области – пыльная буря, усиление ветра, ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на северо-востоке, днем на юге, юге-востоке области Мангистауской области ожидается град, на большей части 15-20, днем на севере, северо- востоке области порывы 23-28 м/с.

На востоке, юге Атырауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра, на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью в горных районах, днем на юге области, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман, на северо-востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед, ночью на большей части, днем на севере, востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области при грозе, днем на западе, юго-востоке Западно-Казахстанской, в южной половине Актюбинской, Костанайской, на западе Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.