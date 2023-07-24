Оружие незаконно хранил житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Оружие незаконно хранил житель ВКО. Мужчина оштрафован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативникам ДП ВКО поступила информация в отношении 52-летнего жителя Катон-Карагайского района, который хранит у себя на отгонном участке незарегистрированное оружие.

После получения сообщения стражи порядка незамедлительно приступили к проверке, в ходе которой у указанного мужчины обнаружили гладкоствольное двуствольное ружье 16-го калибра. По факту составлен административный протокол по ст. 482 КРК об АП.