Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции Туркестанской области и полицейские Созакского района обнаружили в доме местного жителя незарегистрированное оружие и боеприпасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские выявили, что один из жителей района незаконно хранит дома оружие.

Стражи порядка установили жителя Созакского района. При обыске у подозреваемого изъяли незаконно хранящиеся нарезное огнестрельное оружие и гладкоствольное ружье 12-го калибра. Также были обнаружены свыше 100 патронов и 6 гильз. Подозреваемого доставили в отдел полицию для выяснения всех обстоятельств.

Факт зарегистрировали по статье 287 УК РК «Незаконное владение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.



