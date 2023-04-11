Оружие и боеприпасы незаконно хранили двое сельчан в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Огнестрельные оружия и боеприпасы незаконно хранили двое сельчан в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках проведения ОПМ «Кару» полицейские управления по борьбе с организованной преступностью ДП области оперативным путем установили 50-летнего мужчину, у которого в ходе безотлагательного обыска дома, были обнаружены оружия и боеприпасы. Обыски проводили совместно со спецподразделением НГ МВД РК.

В ходе проверки по базам МВД оружие оказалось не зарегистрированным. Результаты судебно-баллистической экспертизы показали, что изъятый предмет является нарезным огнестрельным оружием, в представленном виде ружье пригодно для выстрелов. Изготовлено путем самодельного переделывания ружья модели ИЖ-К под нарезное ружье калибра 7,62х39мм, а также 3 патрона калибра 7,62х39мм, применяемые к автоматами АК-74, АКМ, АКМС, к ручным пулеметам РПК, РПКС, к охотничьему оружию – самозарядному карабину (СКС), карабину Сайга, и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию под соответствующий калибр, которые изготовлены (снаряжены) самодельным способом и пригодны для производства выстрелов.

Мужчина ружья прятал дома. По его словам, ему они достались от покойного отца, который умер в 2020 году.

В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Кару» еще у одного 48-летнего жителя села Кайнар были изъяты оружия и боеприпасы. Результаты проверки по специальным учетам МВД показали, что данные ружья в базе не значатся. Результаты экспертизы показали, что представленный на исследование первый предмет является огнестрельным оружием. Изготовленный путем самодельного укорачивания ствола охотничьего гладкоствольного ружья Иж-К, 16 калибра. Данный обрез пригоден для выстрелов из обоих стволов. Второй предмет – является огнестрельным оружием, охотничьим, гладкоствольным, одноствольным, ружьем Иж-К, 16 калибра, выпущенным на Ижевском механическом заводе. Ружье изготовлено заводским способом и пригодно к производству выстрелов патронами центрального боя 16 калибра. Также обнаружили 85 патронов.

По вышеуказанным фактам начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.



